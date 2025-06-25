14. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları ağustosda açıklanacak
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen “14. Uluslararası Karikatür Yarışması 2025” uluslararası seçici kurul üyeleri değerlendirme çalışmalarını tamamladı.
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen “14. Uluslararası Karikatür Yarışması 2025” uluslararası seçici kurul üyeleri değerlendirme çalışmalarını tamamladı.
Girne Dome Otel'de yer alan değerlendirme çalışmaları sonunda, ‘Zeytin’ konulu bölümde 20, ‘Serbest’ bölümde 16 eser puanlanarak, itirazlar için askıya alındı.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 170 çizerin 673 eserle katıldığı yarışmanın seçici kurulu Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul (Onursal Başkan), Hüseyin Çakmak, M. Serhan Gazioğlu , Marko Ivic , Muammer Kotbaş, Muhammet Şengöz, Musa Kayra, Panicos Neocleous , Saeed Sadeghi , Zafer Tutkulu ve Zhaleh Yosefi Nezhad'dan oluşuyor.
İsrail -İran Savaşı nedeniyle ülkeye gelemeyen İranlı iki çizer, değerlendirme çalışmalarına çevrimiçi katıldı.
Ödüller, ekimde verilecek
Değerlendirme çalışmalarının sonunda, uluslararası seçici kurul üyeleri için Girne Dome Otel'de veda gecesi de düzenlendi. Seçici kurulda görev yapan sanatçılara anı plaketleri verildi.
Kesin sonuçları ağustosda açıklanacak 14. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül kazanan çizerlere ödülleri, ekim ayında Zeytinlik köyünde düzenlenecek 24. Uluslararası Zeytin Festivali'nde verilecek.