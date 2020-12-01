Londra Kıbrıs’la ilgili görüşmeye katılmaya hazır olduğunu açıkladı

Britanya Dışişleri Müsteşarı Wendy Morton, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs Ulusal Federasyonuna gönderdiği mektubunda, Britanya’nın Kıbrıs sorununun çözümü için düzenlenecek herhangi bir görüşmeye katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Britanya Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Müsteşarı Wendy Morton, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelere geri dönmek amacıyla olumlu bir hava oluşturulması konusunda bir ilerleme kaydedilmesi için taraflarla işbirliği yapma yönündeki sürekli hazırlığını selamlayarak:

“Yetkililerin sürekli iletişim içinde bulundukları BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute ve taraflar arasında diyalog aracılığıyla bu istişareleri desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin beşli artı BM arasında olası gayri resmi bir görüşmeye olan taahhüdünü selamlıyoruz” dedi.

Morton ayrıca, iki liderin 3 Kasım’da yaptığı görüşme sırasında BM Genel Sekreterine olumlu yanıt verme kararlılıklarını selamlayarak, “tüm tarafları verimi bir şekilde görüşmeye ve bir çözüm yolunda ilerleme kararlılıklarını göstermeleri konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz ”dedi.

Mektup, 15 Kasım’da sahte devletin ilanının kara yıldönümü nedeniyle Başbakan Boris Johnson’a bir mektup gönderen Federasyon Başkanı Christos Karaoli’ye cevap niteliği taşıyor.

Morton, Karaoli’ye Britanya hükümetinin Kıbrıs sorununa uluslararası alanda kabul gören iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklemeye devam ettiği güvencesini de iletti.

Bunun yanı sıra, cevap mektubunda, Londra’nın tarafların çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için hazır olmalarını selamlayarak diyaloğun tekrar başlamasını beklediğini belirten Morton, Varoşa konusunun Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasının ivediliğine işaret ettiğini vurguladı.

Britanya Dışişleri Müsteşarı Britanya’nın Varoşa ve kapalı kentin sahil bölgesinin açılışı konusundaki endişelerine de değinerek Britanya Hükümetinin, çeşitli diplomatik yollarla Türkiye’ye şikâyetlerde bulunduğunu ve 9 Kasım’da Güvenlik Konseyini toplantıya davet ettiğini hatırlattı.

Wendy Morton, Britanya’nın Güvelik Konseyi’nin Varoşa ile ilgili kararlarına ve özellikle 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarına olan desteğini yineleyerek Güvenlik Konseyi başkanının gelişmelerden duyduğu endişeye dikkat çekti.

Karaolis, Boris Johnson’a gönderdiği mektubunda 15 Kasım’ı “utanç günü” olarak nitelendirerek Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki olumsuz rolünü vurgulayarak Britanya Başbakanına Kıbrıs konusunda “öncellikli ve verimli” bir güç göstermesi çağrısında bulundu.