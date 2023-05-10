Loizidis: Maraş’taki Kıbrıslı Rum mallarının satışı için ileri sürülen ama henüz uygulanmayan özel anlaşmalar var

Kıbrıs Otelciler Birliği Başkanı Haris Loizidis, "Kapalı Maraş’taki Kıbrıslı Rum mülklerinin satışı için ileri sürülen ancak henüz uygulanmayan özel anlaşmalar var" dedi.

Loizidis kurumumuza yaptığı açıklamada, aracıların kapalı Maraş kentindeki mülklerin satışı için teklifler sunduğunu ve birçok mülk sahibiyle pazarlık yaptığını söyledi.

Kıbrıs Otelciler Birliği Başkanı, ara bulucuların çoğunun Kıbrıslı Rumlar olduğunu sözlerine ekledi ve "Bunlar esas olarak özgür bölgelerde mülk pazarlayan emlak acenteleridir" ifadelerini kullandı.

Konu, Mağusa Belediyesi temsilcisinin katılımıyla Kıbrıs Otelciler Birliği ofisinde yapılan toplantıda görüşüldü.

Haris Loizidis, tüm konuyu görüşmek üzere resmi kurumlarla temasa geçecek olan 7 kişilik bir komitenin kurulduğunu kaydetti ve amacın mülk sahiplerini, mallarını satmamaları için teşvik etmek olduğunu dile getirdi.