“Liyakatsiz atama ve keyfi görevlendirmeler yapılıyor”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), “yozlaşmış liyakatsizliğe ve kötü yönetime ‘dur’ demek adına” tüm kamu sağlık birimlerinde “İmza Atmama Eylemi” başlattığını bildirdi.

Tıp-İş, yazılı açıklamasında, liyakatsiz atama ve keyfi görevlendirmeler yapıldığını belirterek bunların kamu sağlığı sistemini temelden sarstığını vurguladı. Sendika bu sıkıntıyı uzun yıllardır her platformda gündeme getirdiklerini ve yetkilileri uyardıklarını da belirtti.

Gerek siyasi atamalar, gerekse keyfi görevlendirmelerle kamu sağlık sisteminin çalışamaz hale getirilmeye çalışıldığını savunan Tıp-İş, şöyle devam etti:

"Mevcut iktidarın yasa ve tüzük çalışmalarında izlediği; toplum sağlığını öncelemekten uzak, kamu çalışanlarının liyakatini hiçe sayan, sermayedar ve siyasi yandaş kayırma politikaları artık tahammül sınırlarını aşmış, halkımızın sağlık hakkını tehlikeye atmıştır."

Bu politikaların temel amacının yalnızca kamu sağlık hizmetlerini sekteye uğratmak ve iş barışını bozmak değil; siyasi torpille adam kayırmak, oluşan boşlukları ve sevkleri artırarak sağlık üzerinden belirli çevrelere haksız ve büyük bir rant sağlamak olduğunu ileri süren Tıp-İş, "Bizler, kamuda örgütlü hekim sendikası olarak, mesleki ve etik sorumluluğumuzun gereği olarak, buna "Dur" demek adına, hafta başından itibaren tüm kamu sağlık birimlerinde "İmza Atmama Eylemi" başlattığımızı tüm kamuoyuna ve ilgili yetkililere ilan ederiz." dedi.

Sendika, sağlık sistemindeki sorunlara kalıcı çözüm üretmek için somut ve liyakati esas alan adımlar atılmadığı sürece, eylemlerini artırarak sürdüreceğini de bildirdi.