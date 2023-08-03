Limasol'daki yangın kısmen kontrol altında

Limasol’da dün öğleden sonra çıkan ve söndürülmesi için büyük çabanın harcandığı yangınla ilgili haberler bugün basında geniş yer aldı.

Alithia gazetesi, “Alevler Köyleri ve Ormanı Kuşattı” başlığıyla verdiği haberinde, Limasol’a bağlı Ay. Mamas-Kalohoryo ve Pelendri arasındaki sarp bölgede öğleden sonra çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına, 30 itfaiye aracı, 9 hava unsuru ve 150 itfaiyecinin katıldığını yazdı.

Yangının, söndürülmesi çok zor olacak bölgedeki dereye yayılmaması için büyük çaba harcandığını yazan gazete yangının, dün akşam saat 21.00 sularında hâlâ kontrol altına alınamadığını belirtti.

Habere göre yangın söndürme çalışmalarına katılan kiralık olan helikopterlerden biri teknik arıza göstermesi sonucunda çalışmalara katılamadı.

Haravgi gazetesi “Limasol Ay.Mamas’ta Tüm Gece Alevlerle Mücadele-Gece Geç Saatlere Kadar İtfaiye Ekipleri Kısmi Kontrolün Bir Adım Gerisindeydi” başlığıyla haberi aktarırken Fileleftheros gazetesi “Tüm Gece Ay.Mamas’ta Mücadele” şeklinde haberi yansıttı.

Fileleftheros gazetesi bölgenin sarp olmasına bağlı olarak yol eksikliği nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında çok değerli bir zamanın kaybedildiğine de dikkati çekti.

Haber kaynakları ise bugünkü yayımlarında yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.