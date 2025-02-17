Limasol'da yangın faciası

Limasol'da cumartesi sabahı meydana gelen yangında, beş kişilik bir aile hayatını kaybetti. Aile yakınları, yardım etmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlattı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, yetkililer yangını saat 04.00 civarında fark etti ve dört itfaiye aracı saat 04.08'de olay yerine ulaştı. Ancak ikinci kattaki ev alevler içinde kalmıştı. Yangın söndürüldüğünde, 35 yaşındaki baba, 32 yaşındaki anne ve yedi, üç ve iki yaşlarındaki üç çocuğun kalıntılarına ulaşıldı. Ev, alt katta yaşayan diğer aile bireylerinin bulunduğu bölüme bir merdivenle bağlanıyordu. Yetkililer, cesetlerin çocukların yatak odalarında bulunduğunu ve anne babanın çocuklarına yardım etmeye çalıştığını değerlendiriyor. Yangın sırasında yatak odalarından çıkamayan aile bireylerinin, dumandan etkilenerek bilinçlerini kaybetmiş olabilecekleri düşünülüyor. Aile üyelerinden biri, Politis'e yaptığı açıklamada yangın kokusunu fark ettiğini, kapıyı çaldığını ancak kimsenin açmadığını söyledi. "İçeri girmek için cam balkon kapısını kırdım ama alevler beni engelledi. Göremiyordum, her yer dumanla doluydu" dedi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, oturma odasındaki elektrik kısa devresinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bir aile yakını, "Bir ısıtıcıları vardı, cam önlü güvenli bir ısıtıcı. Bir hafta önce farklı bir ısıtıcı kullanıyorlardı, ama ondan kurtuldular. Cam önlü olanı aldılar, daha güvenli olduğu söyleniyordu" dedi. Yetkililer, oturma odasında açık bırakılan ısıtıcının, ana çıkış yolunu kapatarak yangına sebep olmuş olabileceğini düşünüyor.

Evde bazı tadilatlar yapıldığı ve balkonun alçıpanla kapatılarak yatak odasına dönüştürüldüğü belirtildi. İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, "Biz geldiğimizde yangın evin tüm odalarına yayılmıştı. Ekiplerimiz solunum cihazı ve su hortumları kullanarak hemen müdahale etti ve içeride sıkışan kişileri kontrol etti" dedi.

Limasol CID şefi Lefteris Kyriakou ise olay yerinde yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine polis devriyesinin olay yerine ulaştığını ancak yangının boyutu nedeniyle eve yaklaşamadıklarını söyledi. "İtfaiye ekipleri müdahale etti ve yangını söndürdü. Daha sonra polis ekipleri eve girdiğinde, ikinci katta bir çift ve üç çocuğun cesetlerine ulaşıldı" dedi.