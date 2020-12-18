Limasol’da 35 kilo uyuşturucu ve 300 kilo havai fişek bulundu

Kıbrıs Rum Narkotik Şube polislerinin Limasol’da gerçekleştirdiği operasyonda 35 kilo Hint keneviri ile yaklaşık 300 kilo havai fişek ele geçirdiği açıklandı.

Güneydeki haber kaynaklarına göre polis, Limasol’daki iki depoda 35 kilo Hint keneviri ile patlayıcı sınıfına giren 300 kiloya yakın havai fişek ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 4 kişiyi tutukladı.