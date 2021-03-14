Limasol yine Covid-19 kaynağı

Adanın güneyinde Covid-19 vakalarında yeniden yaşanan artış korkuturken, vakaların yoğunlukla Limasol’da görülmesi ise dikkat çekiyor.

Covid-19 kaynaklı 49 yaşında bir kişinin ölüm haberi de Limasol’dan geldi. İlgili kişinin farklı hastalıkları da olduğu öğrenildi.

Güneyde illere göre pozitiflik oranında Limasol % 1.24’le dikkat çekti.

Bu oran Lefkoşa’da % 0,26, Larnaka’da % 0.15, Baf’ta % 37, Mağusa’da % 0.38 olarak yansıdı.

Son 24 saatte 2 kişi COVID-19'dan öldü ve adanın güneyinde toplam ölüm sayısı 240'a çıktı.

Ayrıca, 205 COVID-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor, bunların 37'si ciddi durumda...

Son 24 saatte güneyde moleküler yöntem (PCR) ve antijen hızlı test tespit yöntemi ile toplam 41.269 test yapıldı.

374 pozitif vaka ile pozitiflik oranı % 0,91 olarak saptandı.

—-

Ölüm yaş ortalaması 79

—-

Güneydeki ölümlerin 159’u erkek (% 66) ve 81’i kadın (% 34) oldu. Hastalıktan ölenlerin yaş ortalaması ise 79.