Limasol ve Baf’a ‘denetimli giriş’

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Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte Kıbrıs’ın güneyinde artırılan önlemler ve ek tedbirler çerçevesinde, Limasol ve Baf arasında polis yola blok kurdu, denetimli girişler kameralara yansıdı.

Polis, covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü geçiş sağlıyor. Cyprus Media’nın haberine göre iki şehre giden otoyol kesildi. Yola kurulan bloklar ile denetimi sağlayan polis, yeni tedbirlere göre, iki şehre yalnızca iş amaçlı giriş sağlayan belgeler ile geçişlere izin veriyor. Hem kişisel araçlar hem de toplu taşımalar kontrolden geçirilirken, otobüs yolcularının daLimasol’a girmeden önce denetimlerden geçtiği belirtiliyor.

Covid-19 kısıtlamalarının 30 Kasım’a kadar devam etmesi bekleniyor.