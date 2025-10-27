Levent Yüksel Merit Royal Diamond’da nostalji rüzgârı estirdi

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Levent Yüksel, Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond Otel’de verdiği konser ile iki bini aşkın hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Diamond’ın büyüleyici sahnesinde ilk kez sevenleriyle buluşan Levent Yüksel, güçlü sesi ve yorumu ile zamansız şarkılarını art arda sıralayarak tam bir nostalji rüzgârı estirdi.

“Ya Sonra” parçası ile konserine başlayan Levent Yüksel, muhteşem sahne performansı ve samimi tavırlarıyla kendine hayran bıraktı. “Dedikodu”, “Ayrılmam”, “Kadınım”, “Medcezir” ve “Tuana” gibi yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen ünlü sanatçı, hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı. Geceye damga vuran şarkı ise “Karaağaç” oldu. Müzikseverlerin “bir daha” sloganlarını kırmayan Levent Yüksel, bu çok özel parçayı seslendirmeye devam etti.

Salonu dolduranlar, yaklaşık iki saat süren olağanüstü performansı boyunca Levent Yüksel’e her parçada dev bir koro halinde eşlik etti. Hayranlarını bir kez daha büyüleyen Levent Yüksel, konuklarının ayakta alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.