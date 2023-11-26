Lefkoşa’nın Viyanalı müzisyen misafirleri vardı

Murat OBENLER

Yıl içerisinde düzenlediği birçok çağdaş klasik ve oda müziği konseri ve festivalleri ile Kıbrıs’ın sanat yaşamına çok önemli katkılar yapan Pharos Arts Foundation, bu kez de heyecan verici Simply Quartet'i ağırladı. Vakfın Lefkoşa’da Surlariçi’ndeki Ayakkabı Fabrikası salonunda gerçekleşen konserde Danfeng Shen / keman,Antonia Rankersberger /keman,Xiang Lyu / viyola ve Ivan Valentin Hollup Roald (çello) dan oluşan Avrupa'nın en seçkin genç yaylı çalgılar dörtlülerinden biri haline gelen Viyana merkezli Quartet ilk kez sahne aldıkları Kıbrıs’ta Schumann, Haydn ve Webern'in yaylı dörtlüler için yazdığı harika bir programı başarıyla icra etti. Vakıf Direktörü Garo Keheyan açılışta yaptığı konuşmada dünyadaki genç yetenekleri de vakfın sahnesinden Kıbrıslı sanatseverlere buluşturmanın misyonları arasında olduğunu söyleyerek Kıbrısta ilk kez sahneye çıkacak Simply Quartet'i seyirciyle buluşturmadaki desteklerinden dolayı Avusturya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği’ne çok teşekkür etti. Alman ve Avusturya Büyükelçileri’nin yanısıra farklı yabancı misyon temsilciliklerinden yöneticilerin de izlediği konsere sanatseverler de büyük ilgi gösterirken genç dörtlü başarılı programı sonunda yoğun alkışlara bir de bis yaparak karşılık verdi.

Kopenhag'daki ünlü Uluslararası Carl Nielsen Yarışması, Quatuor á Bordeaux (2019), Franz Schubert ve Graz'daki Modernite Müziği (2018)-1.lik ödülü) ve 2017’deki Viyana'daki Uluslararası Joseph Haydn Oda Müziği Yarışması’nda gösterdikleri başarı ile Simply Quartet, BOZAR Brüksel, Concertgebouw Amsterdam, Palau de la Música Catalana, Elbphilharmonie Hamburg, Lüksemburg ve Paris Filarmoni, Wigmore Hall Londra, Konzerthaus Berlin, Alte Oper Frankfurt, Tonhalle Zürih gibi dünyanın önemli salonlarından bazılarında sahne aldılar ve sürekli olarak da sahneye çıkıyorlar. Erken dönem klasik eserlerden modern yaylı çalgılar dörtlüsü edebiyatına kadar müziğin doğasında var olan dili derinlemesine kavrama arayışında olan dörtlü 24 Kasım 2023 Cuma günü saat 20.30'da Lefkoşa'daki Ayakkabı Fabrikası'ndaki konserinde Joseph Haydn’dan String Quartet, Op.77 No.1 (1799), Anton Webern’den Five movements for String Quartet, Op.5 (1909) ve Robert Schumann’dan String Quartet No.1, Op.41 No.1 (1842) eserlerini icra ettiler.