Lefkoşa’nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti adaylık yolculuğunda sahne Zina Melekki’nin

Avrupa Kültür Başkenti adayı Lefkoşa 2030 kampanyası 2025 yılında da aralıksız olarak çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle sürüyor. Lefkoşa 2030 kampanyası altında sürdürülen Lefkoşa Uluslararası Festivali çerçevesinde bu yıl ilk olarak genç yaratıcıları destekleyen girişim olan #Under30 programı kapsamında besteci ve piyanist Zina Melekki, "Echoes Across Divides" konserini sunacak. 5. Lefkoşa Uluslararası Festivali kapsamındaki 5 müzisyenden oluşan müzikal yolculuk 10 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.30’da Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Zina Melekki, Surrey Üniversitesi'nde müzik okudu. “Wonder” (2021) ve “Places” (2022) adlı iki albüm çıkardı. Besteci ve piyanist, özgün bestelerini hem Kıbrıs'ta hem de İngiltere'de seslendirdi.

Genç müzisyenlerin gözünden bölünmüş ada Kıbrıs’ın ve halkının duygusal manzarası

“Bölünmeler Arasında Yankılar” adlı performans, bölünmüş bir adanın ve halkının duygusal manzarasını yansıtan hem eski hem de yeni kompozisyonları içeriyor. Ayrılığın acısından derinden etkilenen müzik aynı zamanda gündelik anların güzelliğini de kutluyor: Dostluk, aşk ve dayanıklılık. Genç sanatçı, şarkılarıyla geçmiş ile günümüz, kişisel ile kolektif arasındaki uçurumu kapatmayı amaçlıyor ve izleyiciyi, kendi hayatlarındaki ayırıcı çizgilerde yankılanan yankılar üzerinde düşünmeye davet ediyor. 90 dakika sürecek konserde piyanoda Zina Melekki, kemanlarda Irene Pelagia, Charalampos Constantinides, çelloda Marios Stylianou ve perküsyonda Vasilis Vasiliou sahne alacak.

Nicosia Municipality, Nicosia For Art tarafından organize edilen festival, Kültür Bakan Yardımcılığı tarafından finanse ediliyor. Onassis Stegi, bronz sponsor olarak yer alırken DIAS Publishing House, SIGMA TV, LOVE FM de medya sponsorları olarak destek veriyor.

Biletler: Soldout Tickets: bit.ly/NIF24_tickets, Stephanis Store

ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi (Pazartesi-Cuma 10:00-13:00).

Bilet Fiyatları: €12/€10

Bilgi: 22797979 (Pazartesi-Cuma 10:00-13:00) & bit.ly/Website_NIF2024