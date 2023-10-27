Lefkoşa’daki trafik kazasının zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa’da 18 yaşındaki yayanın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan 20 yaşındaki M.O.O. Cuma günü yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa’da 18 yaşındaki yayanın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan 20 yaşındaki M.O.O. Cuma günü yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlı avukatının sorusu üzerine, ağır yaralanan Zemzem İclal Büte’nin, yaya geçidi olduğu halde geçidi kullanmadığını belirtti.
Mahkemede ayrıca, Büte’nin bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Mahkemede olayı anımsatan polis, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.10 raddelerinde Lefkoşa’da, aracını dikkatsiz bir şekilde kullanan zanlının, yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye çarptığını söyledi.
Polis, çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın karşı yönden gelen ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki aracın ön kısmına çarpıp yol içerisine düştüğünü ifade etti.
Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi.
Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini kaydetti.
Zanlının kaza anındaki hız tespitinin yapılmadığını, yayanın durumunda düzelme olmadığını, alınacak ifadeler olduğunu ve uyuşturucu testi sonuçlarının çıkmadığını belirten polis, 6 gün ek süre istedi.
Polis memuru, zanlının avukatının sorusu üzerine bölgede yaya geçidi olduğunu ancak Büte’in yaya geçidinden yürümediğini belirtti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.