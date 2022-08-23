Lefkoşa’daki insan kaçakçılığı soruşturmasında 2 yeni tutuklu, 6 kişi aranıyor

“Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” ve “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek” suçlarından tutuklanan zanlılar S.İ. ve J.İ.’nin ardından aranan S.A. ile A.A. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.“Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” ve “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek” suçlarından tutuklanan zanlılar S.İ. ve J.İ. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, 6 Ağustos tarihinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların, 21 ve 27 yaşındaki Bangladeş uyruklu iki kişiyi, Bangladeş’ten Avrupa’ya götürme vaadiyle KKTC’ye getirdiklerini, bunun karşılığında, insan ticareti mağdurlarından 6’şar bin Euro para aldıklarını anlattı.

Polis, mağdurların, “çeşitli eğitim kurumlarına kayıt ettirilip, inşaat işlerinde çalıştırıldıklarının” tespit edildiğini de aktardı.

Polis, yine aynı zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde, mağdurları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçmeleri maksadıyla Yiğitler Burcu bölgesini gösterip buna karşılık kişi başı 150 Euro aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufundaki cep telefonlarında yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimleri ve bu hususlarda birçok yazışmaların tespit edildiğini de aktardı.

Polis, mesele ile ilgili aranmakta olan zanlılar S.A. ile A.A.’nın, 22 Ağustos tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, S.A.’nın aynı gün polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, gönüllü ifadenin teyit tekzip çalışmaları başlatılmış olup devam ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi arandığını ve aranmakta olan emareler, alınması gereken tanık ifadeleri mevcut olduğunu anlattı.

Polis, bu aşama da zanlıların serbest kalması halinde tahkikatın salimen yürütülmesine olumsuz yönde etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.