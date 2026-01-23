Lefkoşa'da üç güzergahta hafta sonu altyapı çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından hafta sonu Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi, Başbakanlık Işıkları ve Bedrettin Demirel Caddesi’nde altyapı çalışması yürütülecek. Çalışmalar boyunca trafikte yönlendirmeler olacak.

Mehmet Akif Caddesi’nde yağmur suyu drenaj altyapı çalışması

LTB'den yapılan duyuruya göre, LTB tarafından 24 Ocak Cumartesi Mehmet Akif Caddesi’nde yağmur suyu drenaj çalışması yapılacak. Çalışmalar 08.00’de eski Pronto çemberinde başlayacak, Başbakanlık ışıkları istikametine doğru ilerlenecek, Mehmet Akif Caddesi’nin Güney istikameti (Osmanpaşa Caddesi’ne geliş yolu) açık olacak, Osmanpaşa Caddesi'nden Mehmet Akif Caddesi’ne, Sabri Kazmaoğlu Sokak ve Cengizhan Sokak'tan ulaşılabilecek.

Bakanlık Işıkları güzergahında ızgara bakım-tamir çalışması

LTB tarafından Cumartesi 08.00-20.00 arasında Bakanlık Işıkları güzergahında (Ortaköy istikametinden şehir merkezine doğru) ızgara bakım-tamir çalışması yapılacak. Hava koşullarının uygun olması halinde yapılacak çalışmalar boyunca trafik akışı tek şerit şeklinde kontrollü olarak verilecek.

Bedrettin Demirel Caddesi’nde yol bakım çalışması

LTB tarafından 25 Ocak Pazar ise Bedrettin Demirel Caddesi’nde yol bakım çalışması yürütülecek, çalışmalara 08.00’de Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlanacak, çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerekiyor.