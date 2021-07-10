Lefkoşa'da iş makinesi devrildi

Lefkoşa'da bugün yapımı devam eden bir inşaatta iş kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kızılbaş Çemberi yakınlarında bugün saat 12.00'de yapımı devam eden bir inşaatta Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesi (teleskop) zeminin düz olmaması nedeniyle sol yan kısmı üzerine devrildi. İş makinesinin devrilmesi sonucu elektrik direği kırıldı ve elektrik telleri koptu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, iş makinesi operatörü Vedat Temiz sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Foto: Arşiv