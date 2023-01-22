Lefkoşa'da iş kazası: 45 yaşındaki Metin Korkmaz boyun kısmından yaralandı

Lefkoşa'da bir inşaatta dün meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki Metin Korkmaz yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün 11.30 sıralarında Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta spiral makinesi ile demir kesen 45 yaşındaki Metin Korkmaz, makine üzerindeki diskin kırılıp fırlaması sonucu boyun kısmından yaralandı.

Korkmaz olay sonrası Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.