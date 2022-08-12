Lefkoşa’da insan ticareti: 4 kişi aranıyor!

“Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” ve “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek” suçlarından tutuklanan zanlılar S.İ. ve J.İ. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, 6 Ağustos tarihinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların, 21 ve 27 yaşındaki Bangladeş uyruklu iki kişiyi, Bangladeş’ten Avrupa’ya götürme vaadiyle KKTC’ye getirdiklerini, bunun karşılığında, insan ticareti mağdurlarından 6’şar bin Euro para aldıklarını anlattı.

Polis, mağdurların, “çeşitli eğitim kurumlarına kayıt ettirilip, inşaat işlerinde çalıştırıldıklarının” tespit edildiğini de aktardı.

Polis, yine aynı zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde, mağdurları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçmeleri maksadıyla Yiğitler Burcu bölgesini gösterip buna karşılık kişi başı 150 Euro aldıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların tasarrufundaki cep telefonlarında yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimleri ve bu hususlarda birçok yazışmaların tespit edildiğini de aktardı.

Polis, mesele ile bağlantısı olan 4 şahsın ismine ulaşıldığını ve aleyhlerinde derdest emri temin edilerek arandıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu söyleyerek, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan 6 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.