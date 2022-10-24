Lefkoşa’da ikamet izinsiz 10 kişi tutuklandı: Kimisi 1009 gün, 386 gündür kaçak

Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak olarak bulundukları tespit edilen 10 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi. Zanlılardan bazılarının 1009 gündür, bazılarının ise 386 gündür kaçak olarak yaşadıkları ifade ediliyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak olarak bulundukları tespit edilen ve geçtiğimiz gün tutuklanan 10 zanlı teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Öte yandan 3 zanlı ise onaylanmamış bir limandan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mustafa Sensev, Lefkoşa’da, 24 yaşındaki S.G.’nin 286 gün, 28 yaşındaki J.T.’nin 320 gün, 27 yaşındaki A.T.S.’nin 1009 gün, 25 yaşındaki S.G.N.’nin 335 gün, 22 yaşındaki E.L.J.’nin 315 gün, 19 yaşındaki G.S.B.’nin 335 gün, 19 yaşındaki Y.F.M.’nin 320 gün ve 29 yaşındaki P.C.’nin 386 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz bir şekilde bulunduklarının tespit edildiğini ve suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını belirtti.

Pansiyonda tespit edilenler var

Polis, yine aynı gün, Lefkoşa’daki “Altın Pansiyon” isimli işletmede, 27 yaşındaki M.C.A.’nın 109 gün ve 26 yaşındaki Y.İ.’nin ise 38 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz bir şekilde bulunduklarının tespit edildiğini ve suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını belirtti.

Alayköy’de “onaylanmamış limandan ülkeye giren” 3 kişi tutuklandı

Polis ayrıca, 21 Ekim tarihinde, Alayköy Köy Meydanı’nda, 34 yaşındaki M.H.M., 22 yaşındaki M.A.A. ve 25 yaşındaki A.E.H.’nin henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir limandan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptıklarının ve suçüstü hali gereği tutuklandıklarını da aktardı.

Zanlıların tümü tutuklu yargılanacak

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatların zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.