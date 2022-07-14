Lefkoşa’da hırsızlık: Zanlılar 1 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa'da “Ev açma” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar K.C. ve M.G.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, 18 yaşındaki zanlıların, 28 Mayıs 2022 ile 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Cihangir Lefkoşa’daki bir evin bahçe kapısının üzerindeki asma kilidi kırıp açarak, ev içerisinde bulunan; 2 adet klima, 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere, gazlı şofben ve 2 adet lavabo çeşmesini sirkat ettiklerini aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Minareliköy sanayisinde faaliyet gösteren bir firmaya, 28 Mayıs tarihinde zanlı M.G.Y’nin klima motoru sattığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların suçlarını itiraf ettiklerini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.