Lefkoşa’da ‘fuhuşa teşvik’ yargıda... Polis: 6 kişi aranıyor      

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı M.I. ve R.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı.

Polis, “zanlı M.I. ve R.O.’nun “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis, 27 Mart 2020 ila 13 Nisan 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı M. I. ve R.O’nun Lefkoşa’da sakin J.E.’nin “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak” akabinde “Fuhuşa Teşvik” ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı erkek şahısla para karşılığı suç işlediklerini anlattı.

Zanlı M. I.’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirten polis, aynı gün zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet laptopun tespit edilip emare alındığını kaydetti.

Polis, hale hazırda henüz isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahsın arandığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Meselenin geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.