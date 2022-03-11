Lefkoşa’da ‘cinsel saldırı’ suçlaması: 1 tutuklu

Lefkoşa’da V.S.E. isimli kişiye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla A.O.N isimli üniversite öğrencisi tutuklandı.

Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı A.O.N’nin ‘cinsel saldırı’ suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 2022 Yılı Şubat ayı içerisinde Lefkoşa'da V.S.E.’ye cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, olayın polise 10 Mart’ta rapor edildiğini ve ayni gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, Nijerya uyruklu ve üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.