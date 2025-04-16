Lefkoşa’da ani ölümle 2 kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 54 ve 77 yaşlarındaki 2 kişi ani ölüm sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, dün sabah saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa Eski Merkezi Cezaevinde, hükümlü tutuklu bulunan Tevfik Kuyucuoğulları (E-54) aniden rahatsızlanması üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Söz konusu şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Lefkoşa’da sakin Volkan Lavkan (E-77) ise dün gece ikametgahında aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yitirdi.

Her iki ölümün sebebi de yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

Aykan’ın ölüm sebebi tetkikler sonucunda saptanacak

İskele’de önceki gün ikametgahında ölü bulunan Yıltan Aykan’a (E-52) yapılan otopside, ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Girne’de iş kazası

Girne’de yapımı devam eden bir apartmanın inşaat alanı içerisinde, dün, iskele üzerinde kalıp kuran Yaşar Azatlı (E-27), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı. Azatlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.