Lefkoşa’da 5 “evsiz” ve 1 “dilenci” tutuklandı

Polis, Lefkoşa’da Çarşamba gün yapılan denetimler sonucu “kalacak yerleri ve paraları bulmayan” 5 kişiyi, ayrıca dilencilik yaptığı tespit edilen 1 kişiyi tutukladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre M.E.K. (E-35), Y.K. (E-53), A.K. (E-29), E.K. (E-26) ve M.S. (E-19)’nin “KKTC’de kalacak yerleri ile paralarının bulunmadığının tespit edildiği” açıklandı.

Öte yandan yine Lefkoşa’da, Atatürk Caddesi üzerinde 52 yaşındaki B.A. isimli şahsın çevredeki insanlardan para dilendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.