Lefkoşa ve Mutluyaka’da çıkan yangınlar korkuttu

Lefkoşa ve Mutluyaka’da dün meydana gelen iki ayrı yangın sonucunda maddi zarar oluştu.

Mutluyaka’da zeytinlik yangını

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.30 sıralarında Mutluyaka’daki Cazımoğlu Zeytinliği’nde meydana gelen yangında, yaklaşık 300 metrekarelik seramik, 5 tonluk plastik su deposu, 150 metre uzunluğundaki sulama hortumu ile elektrik kablosu, 43 zeytin ağacı, 40 dönüm biçilmemiş buğday, 45 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm anız ve 3 rulo balya zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Lefkoşa’da apartman dairesinde yangın

Lefkoşa Şehit Ahmet Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katındaki evin salonunda dün 12.30 sıralarında çıkan yangında ise küpeşte ve üzerinde kurumaya bırakılan kıyafetler, ikili koltuk, plastik korniş zarar gördü. Yangın ikametgah sakinleri tarafından söndürüldü.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.