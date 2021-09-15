Lefkoşa ve Girne’de 11 saatlik elektrik kesintisi
Proje ve direk kaydırma çalışmaları nedeniyle yarın Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.
Proje ve direk kaydırma çalışmaları nedeniyle yarın Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ bölge amirliklerinden yapılan açıklamalara göre, yarın Girne’de de yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yine 08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyüne elektrik verilemeyecek.
Güzelyurt Lefkoşa arası elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Başakşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere yarın 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kesintinin direk kaydırma çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.
Güzelyurt’ta 4 saat elektrik verilemeyecek
Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.