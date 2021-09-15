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Lefkoşa ve Girne’de 11 saatlik  elektrik kesintisi

Lefkoşa ve Girne’de 11 saatlik  elektrik kesintisi

Proje ve direk kaydırma  çalışmaları nedeniyle yarın  Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.

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Proje ve direk kaydırma  çalışmaları nedeniyle yarın  Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ bölge amirliklerinden yapılan açıklamalara göre, yarın Girne’de de  yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yine  08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile  Beşparmak köyüne  elektrik verilemeyecek.

Güzelyurt Lefkoşa arası elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Başakşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere yarın 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kesintinin direk kaydırma çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

Güzelyurt’ta 4 saat elektrik verilemeyecek

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

 

 

 

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