Lefkoşa ve Gazimağusa’da hırsızlık

Lefkoşa’da bir internet kafede bir şahsa ait para cüzdanı ile birlikte içerisindeki paraları, kimlik kartları ve bankamatik kartını çalan 20 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 21 Temmuz’da, Lefkoşa’da bir internet kafede meydana geldi.

M.Y.’nin (E-20), müşteriler tarafından oyun konsolu masası üzerinde bulunup kendisine emanet edilen bir şahsa ait para cüzdanı ile birlikte içerisindeki 1.700 TL, 50 Euro ve 70 Stg para, kimlik kartları ve bankamatik kartını çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.Y. tespit edilerek tutuklandı.

Gazimağusa’da “bina açma ve hırsızlık”tan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bina açarak hırsızlık yapma olayıyla ilgili 27 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 20 Temmuz’da saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da, bir halı sahanın ofis olarak kullanılan odasının penceresi açılarak içeriye girildi ve masa üzerinde bulunan kutu içerisindeki 3.900 TL para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.B. (E-27) tespit edilerek tutuklandı.

Gazimağusa’da “park yeri” kavgası

Gazimağusa’da iki grup arasında çıkan park yeri kavgasında bir kişi ciddi şekilde darp edildi, biri kadın beş kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

Aralarında araç parkı konusunda çıkan tartışma neticesinde D.G.(E-53) ve E.A.S. (K-49) bir taraf olup, diğer taraf olan A.I.(E-20), F.I.(E-24) ve K.I.(E-48) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga ettikleri sırada, D.G. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demir çubuk ile K.I.’nın başına vurarak ciddi şekilde darp etti.

Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Lefke’de “sopalı” tartışma: Bir kişi ciddi şekilde darp edildi,

Öte yandan, dün, Lefke’de 19 ve 17 yaşlarındaki iki kişi, 25 yaşındaki bir şahsı ciddi şekilde darp ettiler, tutuklandılar.

Polisten verilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sıralarında, Atakan Pamir Konuklu Sokak’ta yaşandı.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu H.Y.(E-19) ve E.A.(E-17) bir taraf olup, H.Y. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile, E.A. ise elleriyle S.B.’nin (E-25) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiler. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

İzinsiz ikamet eden üç kişi hakkında yasal işlem

Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kalan üç kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.