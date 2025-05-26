Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa Surları içinde sopalı kavga... 12 kişi tutuklandı
Lefkoşa Surları içinde sopalı kavga... 12 kişi tutuklandı

Lefkoşa Surları içinde sopalı kavga... 12 kişi tutuklandı

Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde Abdi Çavuş Sokak’ta iki grup arasında çıkan kavgada biri 16 yaşında on iki kişi tutuklandı.

A+A-

Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde Abdi Çavuş Sokak’ta iki grup arasında çıkan kavgada biri 16 yaşında on iki kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, kavga dün 18.00 sıralarında alkollü olduğu saptanan F.E.(E-26), S.E. (E-18), S.Y.E.(E-21) ve M.D.E.(E-23) bir taraf, E.B.(E-41), M.B.(E-26), T.D.(E-45), Y.B.(E-40), A.K.(E-43), B.A.(E-31), Ş.A. (E-26), N.K.(E-48) ve A.Y.(E-40) de diğer taraf olmak üzere iki grup arasında çıktı.  Sopa, tabure ve süpürge sapıyla birbirlerini döven grubun kavgasına 16 yaşındaki Ş.E. de karıştı. 

Polis, T.D.(E-45) ve N.Z.(E-48) hariç, olaya karışan 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler : ,