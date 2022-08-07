Lefkoşa Sanat Festivali yapılıyor

Lefkoşa Sanat Festivali, “Sokaklar sanat ve çocuklarla güzel” sloganıyla 12 Ağustos Cuma günü 11.00-19.30 saatleri arasında Kuğulu Park’ta yapılacak.

İlk olarak Feyzan Korur’un “Sanat Sokakta” projesi ile başlatılan ve Lefkoşa Türk Belediyesi ve İpek Denizli Sanat Atölyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek festivalde, sanat dalları ve kültürel değerlerin yaşatılmasına dair etkinlikler yapılacak, Cittaslow belediyelerin ürünleri yer alacak ve aynı zamanda Atakom sponsorluğunda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtılacak.

İpek Denizli Sanat Atölyesi’nden yapılan açıklamaya göre, organizasyon komitesinde Serkan Soyalan ve İpek Denizli’nin de bulunduğu festivalde, "Sevgi ile Sanat'a" el basma panosu ve Özge Yücesoy'un “yeniden başlayalım” sosyal projesi de yer alacak.

Proje yaratıcısı Korur, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, sanatın ve kültürel değerlerin varlığının önemini dile getirirken, “Herkesin yaşadığı topluma sorumlulukları vardır. Bizlerde bu sorumluluk çerçevesinde hareket ederek, sokak etkinlikleri ile halk ile sanatı buluşturarak dikkat çekmeye gayret ediyoruz” dedi.