“Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedbirler hızlıca alınıyor”

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, taşkın riski nedeniyle Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgede bulunuyor.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, dün itibariyle etkisini artıran şiddetli yağışların ardından bölgede yaşanan yeni risklere karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini açıkladı. Akşam saatlerinde Gönyeli Barajı’nın doluluk seviyesine ulaşması ve taşan suların Lefkoşa yönüne ilerlemesi, geçmişte Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan üzücü su baskınlarını yeniden gündeme getirdi.

Bakan Dinçyürek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Kaymakamlık ve yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde herhangi bir taşma veya su baskını yaşanmaması için ortak tedbirler aldıklarını vurguladı.

Yoğun yağışın gece boyunca ve yarın da devam etme ihtimaline dikkat çeken Dinçyürek, daha önce açılan kanalın kenarlarının güçlendirildiğini, suyun daha hızlı drenaj edilerek bölgeden uzaklaştırılmasını sağlayacak önlemler üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti. Aynı zamanda hastanenin bodrum katında bulunan cihazlar, hizmet birimleri ve hasta kabul alanları için gerekli koruyucu adımların tamamlandığını açıkladı.

“An itibariyle herhangi bir sorun yoktur” diyen Sağlık Bakanı, risk oluşmaması için tüm kurumlarla birlikte koordineli hareket etmeye devam ettiklerini söyledi.

Dinçyürek, özellikle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, kaymakamlık ve yerel yönetimlere katkılarından dolayı teşekkür ederek, bölgede oluşabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı güçlü ve organize bir şekilde önlem aldıklarını belirtti.

Son olarak halka seslenen Bakan Dinçyürek, birkaç gün sürecek kötü hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, evlerde ve bulundukları bölgelerde alınabilecek kişisel tedbirlerin mutlaka uygulanmasını tavsiye etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’dan Taşkın Uyarısı: “Tüm Birimler 24 Saat Teyakkuzda”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkeyi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışların ardından bölgelerde yaşanan taşkın riskleri ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Oğuz, uzun süredir beklenen yağışların gerçekleştiğini ancak aşırı yağışların bazı bölgelerde felaket boyutuna ulaştığını belirtti.

Özellikle Girne Bölgesi’nde geçen yıl kuzey tarafında yaşanan su baskınlarının ardından bu yıl güney tarafında da benzeri sorunlarla karşılaşıldığını söyleyen Oğuz, Gönyeli Barajı’nın dün akşam kısa sürede dolarak taşma noktasına gelmesinin dikkat çektiğini ifade etti. Barajdan taşan fazla suyun Kanlıdere’ye akmasıyla birlikte en büyük risk alanlarından birinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı, Afet Acil Merkezi, Lefkoşa ve Gönyeli Kaymakamlıkları ile belediyeler dahil olmak üzere tüm devlet kurumlarının dün geceden itibaren koordineli şekilde çalışmalara başladığını aktaran Bakan Oğuz, sabah itibarıyla yükselen su seviyesine karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Oğuz, “Amacımız bu süreci kazasız, belasız bir şekilde atlatmak. Meteoroloji bugün ve yarın yağışların şiddetle devam edeceğini bildirdi.” dedi.

Tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının teyakkuzda olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, sivil savunma ekiplerinin, itfaiyenin, Orman Dairesi’nin, polisin ve tüm ilgili birimlerin 24 saat aralıksız görev başında olduğunu kaydetti. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde belediyelerin de çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek tüm kurumlara teşekkür etti.

Bakan Oğuz, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Yetkililerin duyurularına uyulması gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve özellikle taşkın bölgelerinde merak amacıyla fotoğraf-video çekmenin ekiplerin müdahalesini geciktirdiğini söyledi. Normalin üzerinde yağış alan dönemlerde taşkınların bazı bölgelerde kaçınılmaz olabileceğini hatırlatan Oğuz, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

“En büyük amacımız can kaybı yaşanmamasıdır.” diyen Bakan Oğuz, sürecin yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’dan Taşkın Uyarısı: “Tüm Birimler 24 Saat Teyakkuzda”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkeyi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışların ardından bölgelerde yaşanan taşkın riskleri ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Oğuz, uzun süredir beklenen yağışların gerçekleştiğini ancak aşırı yağışların bazı bölgelerde felaket boyutuna ulaştığını belirtti.

Özellikle Girne Bölgesi’nde geçen yıl kuzey tarafında yaşanan su baskınlarının ardından bu yıl güney tarafında da benzeri sorunlarla karşılaşıldığını söyleyen Oğuz, Gönyeli Barajı’nın dün akşam kısa sürede dolarak taşma noktasına gelmesinin dikkat çektiğini ifade etti. Barajdan taşan fazla suyun Kanlıdere’ye akmasıyla birlikte en büyük risk alanlarından birinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı, Afet Acil Merkezi, Lefkoşa ve Gönyeli Kaymakamlıkları ile belediyeler dahil olmak üzere tüm devlet kurumlarının dün geceden itibaren koordineli şekilde çalışmalara başladığını aktaran Bakan Oğuz, sabah itibarıyla yükselen su seviyesine karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Oğuz, “Amacımız bu süreci kazasız, belasız bir şekilde atlatmak. Meteoroloji bugün ve yarın yağışların şiddetle devam edeceğini bildirdi.” dedi.

Tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının teyakkuzda olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, sivil savunma ekiplerinin, itfaiyenin, Orman Dairesi’nin, polisin ve tüm ilgili birimlerin 24 saat aralıksız görev başında olduğunu kaydetti. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde belediyelerin de çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek tüm kurumlara teşekkür etti.

Bakan Oğuz, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Yetkililerin duyurularına uyulması gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve özellikle taşkın bölgelerinde merak amacıyla fotoğraf-video çekmenin ekiplerin müdahalesini geciktirdiğini söyledi. Normalin üzerinde yağış alan dönemlerde taşkınların bazı bölgelerde kaçınılmaz olabileceğini hatırlatan Oğuz, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

“En büyük amacımız can kaybı yaşanmamasıdır.” diyen Bakan Oğuz, sürecin yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban: “Önceliğimiz Can Güvenliği – Tüm Ekipler Sahada”

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, yoğun yağışların ardından artan ihbarlar nedeniyle ekiplerin geceden beri sahada aktif şekilde çalıştığını açıkladı. Balaban, 101 ihbar hattına çok sayıda çağrı geldiğini belirterek, tüm ekiple mümkün olan en hızlı şekilde müdahalede bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Balaban, İçişleri Bakanı’nın da vurguladığı gibi her noktada tedbirli hareket ettiklerini ifade ederek, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu: “Öncelik her zaman can güvenliği olmalıdır. Canla ilgili ihbarlara öncelik verelim, diğer ihbarları da ihmal etmeyelim fakat ilk sıraya canı koyalım.”

Kriz yönetim merkezinde durumu anlık olarak değerlendirdiklerini belirten Balaban, ekiplerin bugün ve yarın da afet süreci sona erene kadar sahada görev yapmayı sürdüreceğini söyledi. Balaban, “Arkadaşlarım canla başla mücadele ediyor. Herkese teşekkür ederim.” diyerek açıklamasını tamamladı.