Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun tamamı yarın, bisiklet yarışı nedeniyle 07.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun düzenleyeceği yarış nedeniyle bu bölgede ulaşımın, alternatif güzergâhlardan sağlanacağını bildirdi.

Açıklamada, sürücülerin, hem kendilerinin hem sporcuların can ve mal güvenlikleri için yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.