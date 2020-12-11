Lefkoşa Hastanesinde işçi başı pozitif: Temaslıları taranıyor
Lefkoşa Devlet Hastanesinde dün Acil Servis’te çıkan pozitif vakanın ardından bu sabah bir pozitif vakada hastane çalışanında tespit edildi.
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Lefkoşa Devlet Hastanesinde dün Acil Servis’te çıkan pozitif vakanın ardından bu sabah bir pozitif vakada hastane çalışanında tespit edildi.
İşçi başı olduğu öğrenilen kişinin tespiti sonrası, hastane içinde ve dışında temas takibi başladı.
YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, işçi başının pozitif olduğunu doğruladı.
Büyük, hızlı bir şekilde hastanede genel tedbirlerin arttırıldığını, pozitif vakanın temaslılarının tarandığını ifade etti.
Foto: Arşiv
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