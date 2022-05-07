Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda 14:00 ile 19:00 saatleri arasında Lefkoşa’da Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Kermiya geçiş noktası Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine elektrik verilemeyecek.

Kesinti Güzelyurt’ta Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerinde de olacak.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.