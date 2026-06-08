Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak

22. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Yanlışlık” oyunuyla prömiyer yapacak.

Albert Camus’ün yazdığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği, Nehir Demirel’in yönettiği oyun, bu hafta çarşamba ve perşembe akşamı saat 20.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salonunda sahnelenecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, müziğini Hüseyin Kırmızı yaptı.

Umut Ersoy oyunun afiş tasarım ve fotoğraflarını, Ali Moda dekor, kostüm ve reji asistanlığını, Fırat Çelik ışık uygulamasını, Mehmet Eseri müzik &efekt uygulamasını, Mehmet Demir ise sahne amirliğini üstlendi.

Özgür Oktay, Gülsefa Dede, Nejdet Serkan Sadıkoğlu, Hatice Tezcan ve Barış Refikoğlu’nun rol aldığı oyunda, amaç ve eylemler arasındaki kısır döngüde insanın kendisine yabancılaşmaya başlaması anlatılıyor.