BAE: İran, Fuceyra Limanı'ndaki petrol tesisine saldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın insansız hava aracı saldırısında Fuceyra Limanı'ndaki petrol tesisinin vurulduğunu duyurdu.

Yetkililerin açıklamasına göre, saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktı.

Saldırıda üç Hindistan vatandaşının yaralandığı açıklandı.

BAE'nin en büyük limanı ve petrol depolama tesisi olan Fuceyra, Nisan ayı başında ilan edilen ateşkes öncesinde de saldırılarının hedefi olmuştu.

Bu gelişme Hürmüz Boğazı'nda gerilimin yeniden artması sonrası yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan üç füzenin önlendiğini, dördüncüsünün ise denize düştüğünü duyurdu.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, ülkenin bazı bölgelerinde duyulan patlamaların füzelerin havada önlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

BAE yönetimi bir petrol gemisinin de Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını açıkladı.

BAE, saldırıları "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi. İran devlet televizyonu ise adı açıklanmayan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın "BAE'yi hedef alma planı olmadığını" aktardı.