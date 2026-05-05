Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), gündemdeki Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin yalnızca bir hukuk değişikliği olarak değil, aynı zamanda siyasal iktidarın eleştirel sesleri bastırma girişimi olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Dev-İş, özellikle masumiyet karinesi gerekçe gösterilerek gazeteciliğin kriminalize edilmesine dikkat çekerek, bu yaklaşımın kamu yararından çok güç sahiplerini korumayı amaçladığını öne sürdü.

Açıklamada, yeni düzenlemeyle birlikte gazetecilerin yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük gibi toplumun doğrudan ilgisini çeken konularda yaptıkları haberler nedeniyle hapis tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Bu durumun yalnızca basın emekçilerine değil, aynı zamanda halkın gerçekleri öğrenme hakkına da zarar vereceği vurgulandı.

Dev-İş, “Basının susturulduğu yerde halkın sesi de susturulur” diyerek, düzenlemenin ifade özgürlüğü açısından ciddi riskler barındırdığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, düzenlemenin amacının siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduranların yargı süreçlerini görünmez kılmak, kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırmak ve hesap sorulamaz bir düzen oluşturmak olduğu ifade edildi.

Sendika, özgür basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Gerçeklerin yazılamadığı, gazetecilerin susturulduğu bir ülkede adalet de, eşitlik de, halk iradesi de yok olur” ifadelerine yer verdi.