Lefkoşa Belediye Orkestrası Kış Konseri yapıldı
Lefkoşa Belediye Orkestrası, dün gece Rüstem Kitabevi’nde Kış Konseri verdi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Şef Oskay Hoca yönetiminde gerçekleştirilen LBO Kış Konseri’nde, solist olarak Cemre Arca sahne aldı.
Konserde; Cemre Arca, Çığdım Beşparmak Dağı’na, Everything Matters, Here Comes the Sun, Hey Jude, Hooverphonic – Mad About You, It Happened Quite, Life on Mars, Nature Boy, Sal Köklerini, Tangled, Teardrop, Toss the Feathers ve Tuzlu Su adlı eserleri seslendirdi.
