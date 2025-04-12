Lefke’de gaz ocağı üzerinde unutulan yağ yangına sebep oldu

Lefke'de dün bir apartmanın mutfağında çıkan yangında iki ev sakini dumandan etkilendi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefke’de, dün 11.00 sıralarında bir apartman dairesinin mutfağında, açık durumdaki gaz ocağı üzerinde bulunan tavadaki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, mutfaktaki fırın, aspiratör, mutfak dolapları, su damacanası ile pompası yanarak zarar gördü, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin duvarları islendi.

Yangın sırasında dumandan etkilen iki ev sakini, kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Akdeniz'de Alabo Deresi Mevkiinde yangın

Öte yandan Akdeniz’de dün 11.00 sıralarında Alabo Deresi Mevkiinde meydana gelen yangında bir şahsa ait bahçede bulunan kuru otlar, 38 kapya biber fidesi ve 5 selvi ağacı yanarak zarar gördü.

Cengizköy’de elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yangın çıktı

Cengizköy’de, dün 16.30'da şiddetli rüzgârın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu kıvılcımların bir şahsa ait evin bahçesindeki kuru otların üzerine düştüğü ve yangına sebep olduğu bildirildi.

Polis açıklamasında, yangın sonucu, bahçedeki kuru otlar, yenidünya ağacı, palmiye ağacı ve plastik sulama hortumları ile parçalarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi.