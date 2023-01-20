Lefke’de ev yangını

Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Edgü’ye ait ikametgahta muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu yatak odaları ve içerisindeki muhtelif ev eşyaları yanarak zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen ev sakini bir şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.