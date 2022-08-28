Lefke Turizm Derneği'nden 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği...

Kıbrıs Sivil Toplum İş Başında 6. Hibe Programı altında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Lefke Turizm Derneği ile Kıbrıs Doğa Dostları tarafından yürütülen ‘’İki-toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ faaliyetlerine devam ediyor.

Proje kapsamında, 1 Eylül Dünya Barış Günü, Dogancı'da (Elye) kutlanacak.

Lefke Turizm Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik Lefke Turizm Derneği, Lefke Belediyesi, Doğancı Muhtarlığı ve Elye Barış Ateşi İnsiyatifi işbirliğinde 19.30 – 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Etkinlikte, dans gösterileri yapılacak, barış şarkıları söylenecek, barış Şiirleri okunup, "Barış Ateşi" yakılacak.

Program boyunca Lirik Şiir Grubu, Klirou Köyü Dans Ekibi, Grup S.O.S, Muhittin Yangın, Esen Karaç, Ersan Karaç, Yıltan Taşçı, Adamos Katsantinos, Emine Kral Sevim, Muzaffer Sevim, Vasviye Çakartaş, Saadet Çaluda, Tahsin Oygar, Umut Albayrak, Maria Konstantinou, Mehmet Zeyin, Arif Edizer, Selçuk Garanti, Andrulla Shati sahne alacak.