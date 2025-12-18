“Lefke Gazi Lisesi kendi kampüsünde kalacak”

Lefke Gazi Lisesi’nin başka yere taşınmasıyla ilgili kararın kabul edilemeyeceği, eğitimin geçici çözümlerle, günü kurtaran kararlarla yönetilemeyeceği ifade edildi.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, okulu taşınmanın çözüm değil, sorumluluktan kaçış olduğunu belirterek, bu karardan vazgeçilmezse sivil toplum örgütleri ve bölge milletvekilleriyle birlikte demokratik haklarını kullanacağını, gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağını bildirdi.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, yazılı açıklamasında, okulun mevcut kampüsünde kalmasını, güvenli, çağdaş ve kalıcı binaların hemen inşa edilmesini, öğrencilerin konteyner sınıflardan kurtarılmasını talep etti

Bu durumu düzeltmenin Lefke bölge halkının da sorumluluğunda olduğunu ifade eden Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, bölge halkına da çağrı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “Lefke Gazi Lisesi’nin mevcut kampüsünden taşınacağına” dair açıklamasından derin bir kaygı ve öfkeye duyduğunu belirten Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Yönetimi, okulun yıkılmak üzere olan bazı yapılarının Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alındığını, çürük ve kullanılamaz durumdaki binaların yıkımının engellendiğini anımsattı.

“Sözler tutulmadı”

Bu süreçte velilere ve kamuoyuna, aynı kampüs içinde yeni ve güvenli okul binaları inşa edileceğinin açıkça ifade edildiğini kaydeden Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, “Gelinen noktada, sözler tutulmamış; öğrencilerimiz aylarca konteyner sınıflarda, sağlıksız ve geçici koşullarda eğitim görmek zorunda bırakılmıştır” açıklamasında bulundu.

Bu durumun “Planlama hatası, idari ihmal ve yıllardır çözülemeyen bir sorunun parçası” olduğunu savunan Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, bunun da hata ve ihmallerin bedelinin öğrencilere ve Lefke halkına ödetilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

“Lefke Gazi Lisesi’nin taşınması çözüm değil, sorumluluktan kaçıştır”

“Lefke Gazi Lisesi’nin taşınması çözüm değil, sorumluluktan kaçıştır. Sorun kampüs değil, sorunu yönetemeyen anlayıştır. Lefke Gazi Lisesi kendi kampüsünde kalacak” denilen açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Okulumuzun mevcut kampüsünde kalmasını, güvenli, çağdaş ve kalıcı binaların derhal inşa edilmesini, öğrencilerimizin konteyner sınıflardan bir an önce kurtarılmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimiz karşılık bulmadığı takdirde, sivil toplum örgütleri, bölge milletvekilleri ile birlikte tüm demokratik haklarımızı kullanacağımızı, gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağımızı kamuoyuna açıkça duyururuz.

Bu durumu düzeltmek bizler kadar Lefke bölge halkının da sorumluluğundadır ve tüm bölge halkına da çağrımızdır. Eğitim geçici çözümlerle, günü kurtaran kararlarla yönetilemez. Lefke Gazi Lisesi kendi kampüsünde kalacaktır.”