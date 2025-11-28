Lefke Belediyesi okul kantin denetimlerini tamamladı

Lefke Belediyesi’ne bağlı Zabıta Birimi, ilçeye bağlı tüm okullarda kantin denetimlerini tamamladı. Çalışmalar, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi hedefiyle yürütüldü.

Denetimler sırasında kantinlerde satışa sunulan ürünler hijyen, içerik uygunluğu, muhafaza koşulları ve son kullanma tarihleri açısından kontrol edildi. Kantin çalışanlarının sağlık karneleri de incelenerek, öğrencilerle doğrudan temas eden personelin sağlık standartlarına uygunluğu değerlendirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı en temel önceliğimizdir. Öğrencilerimizin güvenilir, hijyenik ve sağlıklı gıdaya erişimini korumak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir” ifadeleri kullanıldı.

Belediye, okul kantinlerinde öğrenci sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı koruyucu ve önleyici denetim politikasını sürdüreceğini, kontrollerin düzenli bir planlama takvimi çerçevesinde devam edeceğini duyurdu.