Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu’ndan onurlu CMC madencilerine saygı duruşu: LEFKE 48 /ΛΕΥΚA 48

Murat OBENLER

Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, Lefke belgesindeki Amerika Kıbrıs Maden Şirketi CMC yönetimine karşı 1948 senesinde Maden İşçileri Sendikası’nın öncülüğünde yaklaşık bin 300 Kıbrıslı Rum ve 700 Kıbrıslı Türk'ün katıldığı, PEO Sendikası’nın da aktif olarak desteğiyle Kıbrıs işçi sınıfının en uzun süreli ve en etkili eylemi olan 125 günlük şanlı Maden İşçileri Grevi’ni iki perdelik tiyatro oyunu olarak sahneye taşıyor. Gündoğdu Gencer’in yazdığı ve Yusuf Nidai’nin LEFKE 48 /ΛΕΥΚA 48-Bir Grev Öyküsü adlı oyunda Türkçe ve Rumcadan oluşan çift dilli bir reji kullanıldı. Ülkemizde laik eğitim sistemini savunan ve çeşitli dayatmalara karşı toplumsal, kitlesel eylemlerin gerçekleştiği bir dönemde, 3 Mayıs Cumartesi gecesi saat 20:00’de Lefke AKM’de prömiyerini yapacak oyun adanın dört bir yanını dolaşarak mücadele ruhu ile dolu tiyatroseverlerle buluşacak.

Lefke 48, Mayıs ayında Kıbrıs turuna çıkacak

77 yıl önceki Kıbrısın büyük ve onurlu emekçi mücadelesini sahneye koyacak Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, iki dilli oyunu sırasıyla Lefke, Girne,Lefkoşa,Dali, Lefke,Güzelyurt ve İskele’de emekten yana taraf olan tiyatroseverlere sunacak. Oyunun daha sonraki aylarda da farklı bölgelerde de sahneye konması planlanıyor.

Oyun Ekibi

Yazan / Συγγραφέας: Gündoğdu Gencer

Karakterler ve Oyuncular / Χαρακτήρες και Ηθοποιοί:

Büyük Britanya Kıbrıs Valileri / Άγγλοι Κυβερνήτες της Κύπρου:

Sir Charles Campbell Wooley και Reginald Fletcher: Gündoğdu Gencer

CMC Genel Müdürü / CMC Γενικός Διευθυντής

Robert J. Hendricks: Salahi Uğraşoğlu

Ali Mehmet Zeybek: Togan Çakmak

Haralambos(Babis) Mimis/Χαράλαμπος(Πάμπης) Μίμης:Redif Safkan

Dabellacı Cahit Ahmet/(Κατασκευαστής πινακίδων)Cahit Ahmet: Hüsnü Kamçı

Meyrem:Zenan Fırıncıoğlu

Maria Thrasivulu / Μαρία Θρασυβούλοθ: Emine Kıral Sevim

Nacifer Kalfa: Nisbet Kızılyürek

1.Adam/Kahveci/Haberci/Πρώτος άντρας/Καφετζής /Ρεπόρτερ: Salih Baydar

Sesler / Φωνή:Yusuf Nidai

Rumca Çeviriler/Μετάφρση στα Ελληνικά: Maria Siakalli

Dekor /Ντεκόρ: Cem Taşlıovalı

Efekt ve Projeksiyon/ Εφέ και προβολή: Fethi Sarıyer

Işık / Φωτισμός: Mehmet Saygıer

Yöneten / Σκηνοθεσία: Yusuf Nidai