Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu’ndan onurlu CMC madencilerine saygı duruşu: LEFKE 48 /ΛΕΥΚA 48
Toplumsal mücadelenin yükseldiği, kitlesel eylemlilik sürecinden geçilen bu günlerde anlamlı bir tiyatro oyunu 3 Mayıs’ta Lefke’den yolculuğuna başlıyor.
Murat OBENLER
Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, Lefke belgesindeki Amerika Kıbrıs Maden Şirketi CMC yönetimine karşı 1948 senesinde Maden İşçileri Sendikası’nın öncülüğünde yaklaşık bin 300 Kıbrıslı Rum ve 700 Kıbrıslı Türk'ün katıldığı, PEO Sendikası’nın da aktif olarak desteğiyle Kıbrıs işçi sınıfının en uzun süreli ve en etkili eylemi olan 125 günlük şanlı Maden İşçileri Grevi’ni iki perdelik tiyatro oyunu olarak sahneye taşıyor. Gündoğdu Gencer’in yazdığı ve Yusuf Nidai’nin LEFKE 48 /ΛΕΥΚA 48-Bir Grev Öyküsü adlı oyunda Türkçe ve Rumcadan oluşan çift dilli bir reji kullanıldı. Ülkemizde laik eğitim sistemini savunan ve çeşitli dayatmalara karşı toplumsal, kitlesel eylemlerin gerçekleştiği bir dönemde, 3 Mayıs Cumartesi gecesi saat 20:00’de Lefke AKM’de prömiyerini yapacak oyun adanın dört bir yanını dolaşarak mücadele ruhu ile dolu tiyatroseverlerle buluşacak.
Lefke 48, Mayıs ayında Kıbrıs turuna çıkacak
77 yıl önceki Kıbrısın büyük ve onurlu emekçi mücadelesini sahneye koyacak Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, iki dilli oyunu sırasıyla Lefke, Girne,Lefkoşa,Dali, Lefke,Güzelyurt ve İskele’de emekten yana taraf olan tiyatroseverlere sunacak. Oyunun daha sonraki aylarda da farklı bölgelerde de sahneye konması planlanıyor.
Oyun Ekibi
Yazan / Συγγραφέας: Gündoğdu Gencer
Karakterler ve Oyuncular / Χαρακτήρες και Ηθοποιοί:
Büyük Britanya Kıbrıs Valileri / Άγγλοι Κυβερνήτες της Κύπρου:
Sir Charles Campbell Wooley και Reginald Fletcher: Gündoğdu Gencer
CMC Genel Müdürü / CMC Γενικός Διευθυντής
Robert J. Hendricks: Salahi Uğraşoğlu
Ali Mehmet Zeybek: Togan Çakmak
Haralambos(Babis) Mimis/Χαράλαμπος(Πάμπης) Μίμης:Redif Safkan
Dabellacı Cahit Ahmet/(Κατασκευαστής πινακίδων)Cahit Ahmet: Hüsnü Kamçı
Meyrem:Zenan Fırıncıoğlu
Maria Thrasivulu / Μαρία Θρασυβούλοθ: Emine Kıral Sevim
Nacifer Kalfa: Nisbet Kızılyürek
1.Adam/Kahveci/Haberci/Πρώτος άντρας/Καφετζής /Ρεπόρτερ: Salih Baydar
Sesler / Φωνή:Yusuf Nidai
Rumca Çeviriler/Μετάφρση στα Ελληνικά: Maria Siakalli
Dekor /Ντεκόρ: Cem Taşlıovalı
Efekt ve Projeksiyon/ Εφέ και προβολή: Fethi Sarıyer
Işık / Φωτισμός: Mehmet Saygıer
Yöneten / Σκηνοθεσία: Yusuf Nidai