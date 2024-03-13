Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, “Evet mi Hayır mı?” oyunuyla perde diyecek

Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, “Evet mi Hayır mı?” oyunuyla perde diyecek.

Lefke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bertolt Brecht’in eserinden Gündoğdu Gencer’in uyarladığı oyun, mart ayında 4 ilçede sahnelenecek.

Gündoğdu Gencer ve Yusuf Nidai’nin yönettiği oyun 15 Mart Cuma 20.30’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyerini yapacak.

Oyun; 17 Mart Pazar 20.30’da Lefkoşa Arabahmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde (ARKHE); 22 Mart Cuma 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda; 23 Mart Cumartesi 20.30’da Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyunla ilgili Lefke Belediyesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Neye ve kime evet ya da hayır dediğimiz yaşam koşullarımızı ve yaşamımızın yönünü belirler. Düzensizliğin doğal bir düzen sayıldığı, planlı bir bencilliğin hüküm sürdüğü, insanları insanlıktan çıkaran kanlı kargaşa düzenine evet mi diyorsunuz, hayır mı? Kim ki bu düzeni korur, savunur, bu düzenden çıkarı olduğu içindir…”