Lefke açıklarında hafif şiddette deprem

Lefke Deprem İstasyonu'ndan 67 metre uzaklıkta, denizde, Hafif Şiddette deprem kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, Sismoloji Servisi, Bölgesel Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin raporuna göre 14:38'de Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta , Hafif Şiddette (Richter Ölçeğine göre ML:3.7 ) deprem kaydedildi.

Deprem merkez üssünün Ada'nın Kuzeybatı'sında (Deniz'de) yaklaşık 28 km derinlikte olduğu belirtildi.