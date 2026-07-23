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Bakanlar Kurulu, 118 kişinin vatandaşlığını onayladı

Bakanlar Kurulu, 118 kişinin vatandaşlığını onayladı

Bakanlar Kurulu tarafından 118 kişinin vatandaşlığı onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bakanlar Kurulu tarafından 118 kişinin vatandaşlığı onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vatandaşlığı onaylanan isimler şöyle: 

Kahraman Dönmez

Alaattin Çakır

Mikail Şahan

Fatma Gül Alpaslan

Esra Koçtürk

Ebru Kurt

Emire Kireççi

Ceren Kireççi

Cansu Uluğ

Bülent Mertcan İlbay

Yağmur Akdağ

Kader Aslan

Maral Abdalimova

Büşra Çelik

Elif Ekmekçibaşı

Kemal Yazıcı

Xenia Casap

Ayşenur Yavuz

Sevilay Karaoğlan

Asım Zeybek

Fatma Burcu Erdoğan

Cansu Yıkar

Rabia Özçelik

Öznur Taş

Fidan Kuruçolak

Meryem Kaya

Özgenur Aytekin

Rojin Yıldırım

Orhan Akyüz

Banu Şener Ercin

Pınar Görgülü

Mert Kağan Görgülü

Yeşim Erkaplan

Muhammet Abdullah Şanverdi

Necmi Telmi

Fatma Yaren Telmi

Mustafa Yılmazoğlu

Çilem Çetin

Orhun Çavaş

Medya Çelik

Ali Atılgan

İbrahim Bal

Gizem Nur Çatık

Serhat Gök

Fatma Bozar

Gökhan Kars

Mustafa Çayır

Mustafa Yıldız

İlke Harputlu

Kürşad Serkan Saygılı

Gökhan Odacıoğlu

Illia Kriuk

Furkan Can

Mehmet Fatih Özağı

Murat Tanır

Hasan Çevik

Esma Kiper

Doç. Dr. Emre Hamurtekin

Eser Yiğit

Aygül Ece

Zekeriya İşçioğlu

Velihan Olcay

Zümrüt Erdoğan

Zeynep Nur Özer

Ziya Bilir

Ziya Kurt

Ümit Göçer

Nazar Çelik

Nihat Demiroğlu

Niyazi Arda Koral

Tufan Zeren

Elif Karaduman

Fırat Topal

Ece Ulutaş

Alexandra Mandabura

Ferhat Bayın

Derya Avcı

Gulshat Rozyeva

Hasari Özdemir

Prof. Dr. Canan Hacer

Birsu Tutar

Batuhan Topal

Abdullah Çamlıca

Cenk Yılmaztekin

Ayşe Nur Özbey

Elveda Kara

Emirhan İnan

Sıla Şevval Karatepe

Abdussamet Ekin

Emrecan Karadeniz

Hüseyin Kaya

Sidar Öncebe

Eda Öncebe

Tuana Şehirli

Selman Yıldız

Muhammed Hızan

Fadime Kalay

Milana Resul

Selçuk Serin

Esra Şahbaz

Yılmaz Kurcan

Özcan Bilaloğlu

Humayun Muhammed Jalal

Resul Taha Yavuz

Derya Çelik

Şükrü Timur

Özkan Bilaloğlu

Ulaş Baba

Yusuf Yıldırım

Saadet Yayğıç

Mustafa Çakar

Tülin Balaban

Hüseyin İri

Inga Chirilenco

Hasip Bayraktar

Miraç Güzey

Mohammed Ali Ali

Rojin Karakuş

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