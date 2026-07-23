Bakanlar Kurulu, 118 kişinin vatandaşlığını onayladı
Bakanlar Kurulu tarafından 118 kişinin vatandaşlığı onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu tarafından 118 kişinin vatandaşlığı onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vatandaşlığı onaylanan isimler şöyle:
Kahraman Dönmez
Alaattin Çakır
Mikail Şahan
Fatma Gül Alpaslan
Esra Koçtürk
Ebru Kurt
Emire Kireççi
Ceren Kireççi
Cansu Uluğ
Bülent Mertcan İlbay
Yağmur Akdağ
Kader Aslan
Maral Abdalimova
Büşra Çelik
Elif Ekmekçibaşı
Kemal Yazıcı
Xenia Casap
Ayşenur Yavuz
Sevilay Karaoğlan
Asım Zeybek
Fatma Burcu Erdoğan
Cansu Yıkar
Rabia Özçelik
Öznur Taş
Fidan Kuruçolak
Meryem Kaya
Özgenur Aytekin
Rojin Yıldırım
Orhan Akyüz
Banu Şener Ercin
Pınar Görgülü
Mert Kağan Görgülü
Yeşim Erkaplan
Muhammet Abdullah Şanverdi
Necmi Telmi
Fatma Yaren Telmi
Mustafa Yılmazoğlu
Çilem Çetin
Orhun Çavaş
Medya Çelik
Ali Atılgan
İbrahim Bal
Gizem Nur Çatık
Serhat Gök
Fatma Bozar
Gökhan Kars
Mustafa Çayır
Mustafa Yıldız
İlke Harputlu
Kürşad Serkan Saygılı
Gökhan Odacıoğlu
Illia Kriuk
Furkan Can
Mehmet Fatih Özağı
Murat Tanır
Hasan Çevik
Esma Kiper
Doç. Dr. Emre Hamurtekin
Eser Yiğit
Aygül Ece
Zekeriya İşçioğlu
Velihan Olcay
Zümrüt Erdoğan
Zeynep Nur Özer
Ziya Bilir
Ziya Kurt
Ümit Göçer
Nazar Çelik
Nihat Demiroğlu
Niyazi Arda Koral
Tufan Zeren
Elif Karaduman
Fırat Topal
Ece Ulutaş
Alexandra Mandabura
Ferhat Bayın
Derya Avcı
Gulshat Rozyeva
Hasari Özdemir
Prof. Dr. Canan Hacer
Birsu Tutar
Batuhan Topal
Abdullah Çamlıca
Cenk Yılmaztekin
Ayşe Nur Özbey
Elveda Kara
Emirhan İnan
Sıla Şevval Karatepe
Abdussamet Ekin
Emrecan Karadeniz
Hüseyin Kaya
Sidar Öncebe
Eda Öncebe
Tuana Şehirli
Selman Yıldız
Muhammed Hızan
Fadime Kalay
Milana Resul
Selçuk Serin
Esra Şahbaz
Yılmaz Kurcan
Özcan Bilaloğlu
Humayun Muhammed Jalal
Resul Taha Yavuz
Derya Çelik
Şükrü Timur
Özkan Bilaloğlu
Ulaş Baba
Yusuf Yıldırım
Saadet Yayğıç
Mustafa Çakar
Tülin Balaban
Hüseyin İri
Inga Chirilenco
Hasip Bayraktar
Miraç Güzey
Mohammed Ali Ali
Rojin Karakuş