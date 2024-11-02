LBO ve Barış İçin İki Toplumlu Koro’nun konseri 4 Kasım’da

Lefkoşa Türk Belediyesine bağlı, Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) ve Barış İçin İki Toplumlu Koro beraber konser gerçekleştiriyor.

Koro şefleri Kürşat Tilki ile Georgio Polyniki ve orkestra şefi Oskay Hoca’nın yer alacağı konserler adanın kuzeyinde ve güneyinde gerçekleştirilecek ve halka açık şekilde, ücretsiz olacak.

Konserler, 4 Kasım günü, saat 20.00’de , Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması) ve 6 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkoşa’nın güneyindeki Dali Panorama Sineması’nda gerçekleşecek.