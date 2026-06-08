LAÜ Mezuniyet Töreni 11 Haziran’da yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 33’üncü dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 11 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakültelerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek.

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı mezun öğrenciler ve velileri onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.