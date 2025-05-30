LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen törene, fakülte dekanı, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu, “Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 3. mezunlarını verdiği bu günde, sizlerle bir arada bulunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Diş hekimliği eğitimi teorik ve pratiğin birlikte yürüdüğü bu şekilde diğer sağlık branşlarından ayrılan yüksek özveri ve disiplinle yürütülmesi gereken bir meslektir” diyerek konuşmasının devamında mezunlara seslendi. İmirzalıoğlu, “Sizler, artık hastalarınızın sorumluluğunu kendisi yüklenecek olan hekimlersiniz, bilgi ve becerileriniz ile toplumun ağız ve diş sağlığına katkı sağlayacak, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyeceksiniz. Bu meslek, aynı zamanda empati, etik değerler, insan sevgisi ve iletişim becerileri gerektiren bir meslektir. Fakültemizde almış olduğunuz eğitimin, sizlere bu bilinç ve temeli sağladığı inancındayız” diyerek mezunları tebrik etti.

Törende daha sonra, fakülte birincisi Osama Sameer Mahmoud Jaradat konuşma yaparak, dekan eşliğinde mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı.

Fakülte akademisyenlerinin tüm mezunlara beyaz önlüklerini giydirmesi ile devam eden tören programında daha sonra Diş Hekimliği mezunları Dekan İmirzalıoğlu eşliğinde yeminlerini ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar.