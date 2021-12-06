Larnaka'daki Büyük Cami: Saldırıyı Suriyeli bir göçmen yaptı

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komite üyesi Sotos Ktoris, Larnaka Büyük Cami’ye yönelik saldırının “ırkçı” ya da “milliyetçi” bir girişim olmadığını açıkladı, “Saldırıyı Suriyeli evsiz bir göçmen gerçekleştirdi” dedi.

Bu tür saldırıları Kıbrıs’ta toplumlararası gerilim unsuru olarak göstermenin sorumlu bir tavır olmadığını belirten Sotos Ktoris, Suriyeli bir göçmenin, geceyi bölgede geçirmesine izin verilmemesi üzerine camiyi yakma eylemine giriştiğini açıkladı.



İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden başka üyeler de YENİDÜZEN’e bu bilgiyi teyit etti, ancak, gelişmeyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Larnaka'daki Büyük Camii'ne molotof kokteyli saldırı tepki toplamış, adanın her iki yanından siyasiler, suçluların araştırılarak gerekli yaptırımların uygulanmasını istemişti.

Öte yandan saldırı sonrasında camide önemli bir hasar meydana gelmediği de ifade edildi, bir kez daha “ortak kültürel mirasa” saygı çağrısı yapıldı.